وفاة شخصين وإصابة 128 آخرين إثر حوادث مرور في ظرف 24 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفاة شخصين وجرح 128 آخرين إثر حوادث مرور متفرقة عبر الوطن.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بأنها سجلت 115 تدخل من أجل حوادث مرور متفرقة، خلّفت وفاة شخصين وإصابة 128 بجروح تمّ تحويلهم إلى المستشفيات، فيما لم يتم تسجيل أي وفاة.

كما سجلت وحدات الحماية 3559 تدخل على المستوى الوطني شمل مختلف مجالات نشاط الحماية المدنية، على غرار حوادث المرور والإجلاء الصحي وإخماد الحرائق.

أما عن نشاطات الوقاية من انتشار فيروس “كورونا”، فقد قامت مصالح الحماية بـ 95 عملية تحسيسية عبر 19 ولاية ، بالإضافة إلى 19 عملية تعقيم سخرت لها 91 سيارة إسعاف و 89 شاحنة و 633 عون حماية مدنية.

للإشارة، فقد انتشلت مصالح الحماية جثة شخص عمره 38 سنة بعدما توفي غرقا في البحر بالمكان المسمى “الانجليز” في منطقة صخرية بدائرة بني صاف.