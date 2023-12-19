وفاة صاحبة الرقم القياسي العالمي السابق لأطول أظافر في العالم

توفيت لي ريدموند، صاحبة الرقم القياسي العالمي السابق لأطول أظافر، عن عمر يناهز 82 عاما، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

في عام 1979، قررت لي ريدموند، التوقف عن قص أظافرها.

لحمايتها، تحافظ عليها يومياً بزيت الزيتون وتنظفها بفرشاة الأسنان قبل وضع مقوي الأظافر ومن ثم طلاء الذهب.

وفي عام 2003، حطمت بالفعل الرقم القياسي العالمي لأطول أظافر يبلغ طولها 7.51 متر.

وفي عام 2008، وصل طول الأخيرة إلى 8.65 مترًا (أطولها لا يقل عن 90 سنتيمترًا). مما يجعلها صاحبة الأيدي ذات أطول أظافر في العالم.

تعرضت لي ريدموند لحادث سيارة خطير في عام 2009 كسرت فيه جميع أظافرها.

وفي عام 2022 حطمت امرأة أمريكية أخرى الرقم القياسي العالمي الذي سجلته لي.