وفاة غامضة لسابع أغنى رجل أعمال في كندا

أعلن وزير الصحة في إقليم اونتاريو الكندي، اليوم السبت، عن مقتل الملياردير باري شيرمان، مؤسس شركة الأدوية الكندية أبوتكس، وزوجته.

وقال إريك هوسكينز في تغريدة على موقع “تويتر”: “لا استطيع التعبير بالكلمات الآن.

صديقي باري وصديقتي هوني شيرمان عثر عليهما ميتين. كانا رائعين وخيرين بشكل لا يصدق”.

وأعربت إدارة الشركة عن صدمتها بعد تلقيها خبر وفاة الزوجين شيرمان بشكل مفاجئ.

وذكرت صحيفة “غلوب أند مايل” أنه تم العثور على الجثتين في الطابق الأرضي للمنزل، واعتبرت الشرطة وفاة الزوجين “مثيرة للريبة”.

من جهتها، قالت الشرطة الكندية إنها تحقق في حادثة الوفاة الغامضة.

وأضافت أنهم علموا بالوفاة بعد اتصال هاتفي من قصر شيرمان شمال شرق تورونتو.

وتم نقل جثتين مغطاتين ببطانيات من المنزل وتحميلهما في سيارة غير معلومة.