وفاة فتاة كويتية قبل يوم من زفافها بسبب الريجيم القاسي!

أثار وفاة شابة كويتية، قبل يوم واحد من حفل زفافها، حالة من الجدل، خصوصا بعد الإشتباه، بأن حبوب التخسيس التي تروج لها أحد “الفاشينيستات”، هي السبب في الوفاة.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، قصة وفاة الفتاة، والتي تدعى فاطمة الزهراء “21 سنة”، بعد تناولها حبوب للتنحيف،

مما أدى إلى تشنجها وادخالها للعناية المركزة، لتتوفى قبل يوم من زفافها، المقرر في 19 جويلية الجاري.

وحسب موقع “المجلس”، فإن والد الفتاة، نفى وفاة إبنته بسبب حبوب التخسيس، قائلا أنه عرضها على عدة أطباء، وأكدوا له

بأنها لو تناولت العلبة كاملة، فلن تؤدي إلى الوفاة.

وأشار والد الفتاة، أن وفاة إبنته، كانت بسبب الريجيم القاسي، الذي اتبعته في أيامها الأخيرة، حسب ذات المصدر.

ومن جهتها، صحيفة الرأي الكويتية، نقلت عن مصادر من وزارة الصحة قولهم، إن تحقيقا يجري حاليا، لمعرفة تفاصيل الحادثة.