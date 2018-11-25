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وفاة لاعبة أولمبيك قسنطينة ووالدتها إختناقا بالغاز

الرياضة
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وفاة لاعبة أولمبيك قسنطينة ووالدتها إختناقا بالغاز
بقلم يونس رزيق

توفيت يوم أمس الجمعة لاعبة أولمبيك قسنطينة لكرة اليد “جيهان دردوري” و والدتها مختنقتين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مسخن الحمام بالمنزل العائلي بحي علي منجلي ببلدية الخروب ولاية قسنطينة.


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