وفاة لاعبة أولمبيك قسنطينة ووالدتها إختناقا بالغاز

تمكنت مصالح شرطة الحدود، بمطار هواري بومدين، وبالتنسيق مع مصالح الجمارك، من حجز أزيد من 21 ألف أورو و2100 دولار.
وحسب ذات الهيئة، اليوم الأحد، فقد…
احتلت الجزائرية، سيليا خشني، المرتبة الثالثة في نهائيات البرنامج العلمي نجوم العلوم.
وقالت خشني، على حسابها بفيسبوك، " الحمد لله، قد ختمنا اليوم مغامرتنا في نجوم…
قامت عصابة مكونة من 05 أشخاص من بينهم عسكري، بالإعتداء على عسكري آخر، وسلبه 36 مليون سنتيم، ببلدية البسباس بالطارف.
الواقعة تعود إلى تورط العسكري مع…
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