وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق محمد حسين طنطاوي

توفي وزير الدفاع المصري الأسبق، المشير محمد حسين طنطاوي، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 85 عاما.وتولى طنطاوي إدارة شؤون البلاد بإعتباره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع بعد ثورة 25 جانفي.

ومن المقرر إقامة جنازة عسكرية للمشير الراحل، يشارك فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

الراحل من مواليد 31 أكتوبر 1935 تخرج من الكلية الحربية المصرية في العام 1956، ثم كلية القادة والأركان.وشارك طنطاوي في حروب 1967 والاستنزاف وأكتوبر 1973، حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة.

وعمل المشير الراحل ملحقا عسكريا لمصر في باكستان في العام 1975 ثم في أفغانستان.وفي العام 1991، عين المشير طنطاوي في منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، وحصل على رتبة المشير بعد ذلك بعامين.

وبعد تنحي الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، في 11 فيفري 2012، تولى طنطاوي رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.وظل حتى قيام الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستوري وتسلم منصبه في الأول من يوليو 2012.وفي 12 أوت من العام نفسه، أُحيل طنطاوي للتقاعد.

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