وفاة 27 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 27 شخصا حتفهم، وأصيب 1293 آخرون بجروح على إثر وقوع حوادث مرور بعدة ولايات من الوطن، خلال الفترة الممتدة بين 26 جانفي و1 فيفري الجاري.

وحسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن أثقل حصيلة سجلت في ولاية البويرة. بوفاة شخصين وجرح 37 آخرين في 34 حادث مرور.

كما تدخلت ذات المصالح من أجل إخماد 622 حريقا منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة، خلال نفس الفترة.

وقامت وحدات الحماية المدنية بتنفيذ 6035 تدخلا في الفترة نفسها من أجل انقاذ 665 شخصا في حالة خطر. وتغطية 5310 عملية اسعاف.