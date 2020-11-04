وفاة 6 أشخاص بحوادث المرور خلال 24 ساعة.. و14 شخص اختناقا بالغاز خلال شهر

لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 139 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، جراء وقوع حوادث مرور عبر عدة ولايات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب ما أفاد به هذا الأربعاء، بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم خلال نفس الفترة بإخماد 3 حرائق حضرية ومختلفة.

وهذا في كل من ولايات المسيلة حريق، بومرداس حريق، وسطيف حريق، بدون تسجيل خسائر في الأرواح.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لـ 9 أشخاص مختنقين بغاز أحادي الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة ومسخنات الحمام.

وهذا في كل من ولايات تيسمسيلت 5 أشخاص وولاية بجاية 44 اشخاص.

وتم التكفل بالضحايا في عين المكان ثم نقلهم في حالة مقبولة الى المركز الصحية.

وذكر البيان أن عدد الأشخاص المتوفين جراء الاختناق بغاز أحادي الكربون منذ 01 أكتوبر 2020 ارتفع الى 14 شخصا متوفيا.

فيما تم إنقاذ وإسعاف 175 آخرين في عدة ولايات من الوطن.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا, قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني.

بالإضافة إلى القيام بـ 144 عملية تعقيم عبر 14 ولاية (51 بلدية), من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وقد خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين، 278 عون حماية مدنية بمختلف الرتب و27 سيارة إسعاف و57 شاحنة.