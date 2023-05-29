وفد الاتحاد يعود إلى أرض الوطن بعد الفوز على يونغ أفريكانز

حل صبيحة اليوم الاثنين، وفد فريق اتحاد العاصمة، بمطار هواري بومدين، قادما من مدينة “دار السلام” التنزانية.

وكان الاتحاد، قد قطع أمس الأحد، خطوة عملاقة نحو التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بفوزه على مضيفه يونغ أفريكانز بثنائية لهدف، ضمن ذهاب النهائي.

ويرتقب أن يستفيد أشبال المدرب بن شيخة، من راحة اليوم الاثنين. على أن تعود التشكيلة غدا الثلاثاء، إلى أجواء التدريبات، تحضيرا لموقعة إياب نهائي “الكاف”.

ويستقبل اتحاد العاصمة، ممثل الكرة التنزانية يوم السبت المقبل. بملعب 5 جويلية، ضمن مباراة الإياب، التي يحتاج فيها الفريق للتعادل أو الفوز بأي نتيجة، لدخول تاريخ الكرة الإفريقية، وحصد أول ألقابه القارية.