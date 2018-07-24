ولد عباس عن الراحل أحمد بن الشريف: “كان شعبي ورجع لشعبه”

نعى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني،الفقيد المجاهد أحمد بن شريف،الأربعاء، خلال إلقاء النظرة الأخيرة على جثمانه، بمطار هواري بومدين.

ووصفه بعملاق الثورة الجزائرية، ومن أقدم عقداء الجيش الوطني الشعبي.

وقال ولد عباس بصوت حزين أن الراحل المجاهد كان رجل خارق للعادة بالتواضع والإلتزامية، كان شعبي نابع من الشعب ورجع إلى الشعب.

وتذكّر ولد عباس أيام أحمد بن الشريف خلال المرحلة التي حكم فيها المرحوم هواري بومدين الجزائر وقال عنه أنه كان من الأوائل الذين يقولون كلمتهم، كما أنه من الاوائل الذين أسسوا الدرك الوطني.

مسترسلا أن الراحل المجاهد هو من أنقض حديقة بن عكنون داعيا له بالرحمة عليه وعلى من رحلوا من عائلته.

والجدير بالذكر أن الفقيد أحمد بن الشريف ستشيّع جنازته عصر اليوم بمسقط رأسه بالجلفة.