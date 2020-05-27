ولد قابلية لـ”النهار”: “قدمت للرئيس مقترحاتي لإثراء الدستور وتحدثنا عن استرجاع ثقة الدولة”

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ولد قابلية لـ”النهار”: “قدمت للرئيس مقترحاتي لإثراء الدستور وتحدثنا عن استرجاع ثقة الدولة”
بقلم حبيبة محمودي

قدم رئيس جمعية قدماء التسليح والاتصالات العامة “المالغ”، وزير الداخلية الأسبق دحو ولد قابلية مقترحا شفويا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل إثراء مسودة الدستور وآخر كتابيا لرئيس الديوان بالرئاسة.

وقال ولد قابلية في تصريح حصري خص به “النهار أونلاين”، بأنه تلقى طلبا رسميا من رئاسة الجمهورية من أجل المشاركة في إثراء مسودة الدستور.
وفي هذا الإطار، أوضح ولد قابلية بأنه استجاب للطلب من خلال لقاء برمج اليوم الأربعاء مع الرئيس عبد المجيد تبون، تحدث خلاله إلى جانب ملف إثراء مسودة الدستور عن كيفية استرجاع الدولة لثقتها.
وأضاف وزير الداخلية الأسبق “لا أفقه في السياسة الخارجية والجوانب الاقتصادية بقدر ما أفقه في تخصصي من جوانب إدارية وتاريخية”.


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