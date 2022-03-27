الرقم السري :

136675

وهرانية أصيلة تريده صالحا

من غرب البلاد وتحديدا من ولاية وهران، اتصلت بنا امرأة في غاية اللطف والرفعة. خاطبتنا بكل وقار معربة عن نيتها الطيبة في ان تستقر وتحيا الأمل مع رجل صالح بكل ما تحمله الكلمة من معاني. عزباء أصيلة في ال53من عمرها، ماكثة في البيت ومدبرة جيدة لأموره. سمراء البشرة على قدر من الرصانة والتواضع.

لا تبتغي صاحبة إعلاننا سوى الستر والحلال إلى جانب من قصده شريف من الغرب الجزائري أو إحدى ولايات الوسط. سنه ما بين51و65سنة، تقبله مطلقا او أرملا بأولاد وشرطها أن يكون له سكن خاص ومصدر رزق ثابث.

الرقم السري :

136676

ستغدو أيامك جميلة مع عاصمية أصيلة

من العاصمة، إتصّلت بنا كنزة في ال50من عمرها إلا أن حلاوة روحها وقلبها الطيب جعلاها تبدو أصغر من سنها بكثير. ماكثة في البيت وسيدة من الطراز الرفيع. كتب عليها أن تحمل لقب مطلقة ولها بنت في رعايتها هي اغلى وأعزّ ما تملك.

تريد كنزة أن تجد لها من يرمم حياتها ويجعل لأيامها معنى، مع رجل يكون من العاصمة وضواحيها، سنه ما بين51و60سنة. لا يهمها إن كانت مطلقا أو أرملا، رجل يقصدها بالحلال ويحسسها بالسكينة والطمأنينة. رجل لديه عمل مستقر وسكن خاص.

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الرقم السري :

136658

أصيلة تقية.. فمن يقدر هذه القيمة فيّ

قبل أن أراسلكم وأقدم طلبي هذا، لا أنكر أنني ترددت كثير. وفكرت أكثر في مصير ابنتي الوحيدة التي لا أريدها أن تدفع ثمن طلاقي من والدها. لكن المتأمل في الحياة، يرى أنها فرصة واحدة ولابد من اغتنامها. ومادامت الظروف مواتية فمن الأجدر لي أن أسطّر على أثرها مستقبلا أتمناه أحسن مما عشته في الماضي. لهذا أردت اليوم أن أطلب حظي في هذا الركن، وأطلب ما شرعه الله بين العباد. زوجا صالحا يكون لي العضد والسند، أنا امرأة أصيلة من العاصمة، مضى من عمري 43 سنة، مطلقة ببنت كما أسلفت الذكر. مقبولة الشكل، وطويلة القامة، متحصلة على شهادة جامعية يمكنني بها طرق أبواب العمل وقت الحاجة والضرورة.

أريد أن يجمعني الله بقلب طيب، رجل يحتويني، ويغدق علي ابنتي بالحنان والمحبة، أفضله من العاصمة أو ضواحيها. سنه لا يتجاوز 55 سنة، أقبله مطلقا أو أرملا يقدّرني ويسعدني، متديّن أصيل يخاف الله.

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