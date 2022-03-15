وهران: حجز أكثر من 18 ألف قارورة خمر

تمكنت عناصر من فصيلة المساس بالممتلكات التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية وهران، من حجز أكثر من 18 ألف قارورة خمر كانت مخبئة داخل مستودع.

وفي هذا السياق تمكنت ذات العناصر من وضع حد لمروج مشروبات كحولية في الأربعينيات من العمر اتخذ من مستودع مخزنا سريا لها.

كما تمت العملية النوعية لذات العناصر استغلالا لمعلومات تفيد بتواجد مجموعة من المركبات المخفية بذات المرآب.

ليتم بعد عمليات مراقبة حثيثة وإستصدار إذن بالتفتيش من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران من الايقاع بالمهم في قضية الحال.

وضبط داخل المرآب كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بــ 18 الف و687 قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام.

إلى جانب مبلغ 85 مليون سنتيم من عائدات المتاجرة قدره 85 مليون سنتيم.

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