وهران: حجز أكثر من 18 ألف قارورة خمر
تمكنت عناصر من فصيلة المساس بالممتلكات التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية وهران، من حجز أكثر من 18 ألف قارورة خمر كانت مخبئة داخل مستودع.
وفي هذا السياق تمكنت ذات العناصر من وضع حد لمروج مشروبات كحولية في الأربعينيات من العمر اتخذ من مستودع مخزنا سريا لها.
كما تمت العملية النوعية لذات العناصر استغلالا لمعلومات تفيد بتواجد مجموعة من المركبات المخفية بذات المرآب.
ليتم بعد عمليات مراقبة حثيثة وإستصدار إذن بالتفتيش من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران من الايقاع بالمهم في قضية الحال.
وضبط داخل المرآب كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بــ 18 الف و687 قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام.
إلى جانب مبلغ 85 مليون سنتيم من عائدات المتاجرة قدره 85 مليون سنتيم.
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وهران: ضبط أكثر من 4 غ كوكايين وحبوب إكستازي بمسكن مروّج في عين الترك
وهران: ضبط أكثر من 4 غ كوكايين وحبوب إكستازي بمسكن مروّج في عين الترك
كما تمكنت عناصر من امن دائرة عين الترك بوهران من الاطاحة بمروج مخدرات صلبة ومؤثرات عقلية. في الـ 37سنة من العمر ومسبوق قضائي ضبطت بحوزته أكثر من 4 غ كوكايين و78 قرص إكستازي.
وهي العملية التي تمت بعد معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بترويج هذه السموم. انطلاقا من مسكنه الذي حوله كوكر للتخزين قبل ترويجها.
وفي هذا السياق، و بعد تحريات واسعة وعمليات ترصد لتحركاته واستصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك. بالتفتيش لمسكنه.
تم حجز بغرفة نومه اقراص اكستازي مختلفة الانواع و10 أكياس بلاستيكية صغيرة. تحتوي على مسحوق ابيض على شكل كبسولات من الكوكايين.
إلى جانب مبلغ 8 آلاف دج من عائدات الترويج، سلاح ابيض محظور وقارورة غاز مسلية للدموع.
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وهران: الإطاحة بشبكة إجرامية تبيع بذورا وهمية لعلاج السرطان
كما نجحت عناصر من فصيلة المساس بالممتلكات التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تحترف النصب والاحتيال على مرضى السرطان.
الشبكة تتكون من شخصين يبلغان من العمر 58 و66 سنة. تستغل صفحات التواصل الإجتماعي للترويج لبذور تدعي أنها أدوية صيدلانية لعلاج هذه الأمراض المستعصية. وقد تم اكتشاف عملية النصب هذه من خلال شكوى أحد الضحايا أودعها لدى الجهات القضائية. بعد تعرضه للاحتيال من ذات الشبكة الإجرامية التي سلبته 60 مليون سنتيم. ثمن اقتناء كمية 130 حبة من البذور المزعومة تسمى هيفيا.
كما تم بناء على الشكوى باشرت من خلالها ذات العناصر تحرياتها العملية والتقنية المعمقة. أسفرت في ظرف قياسي عن تحديد هوية المتورطين. وبعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن تمكنت عناصر الأمن من الإطاحة بالمتهمين من أفراد الشبكة في حالة تلبس بإبرام صفقة أخرى لبيع هذه البذور. تم حجز خلالها ألفي حبة من هذه البذور المزيفة.