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الرياضة

وولفرهامبتون يعرض آيت نوري للبيع

بقلم محمد.ل
وولفرهامبتون يعرض آيت نوري للبيع
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قررت إدارة نادي وولفرهامبتون الانجليزي، وضع لاعبها الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، ضمن قائمة اللاعبين المعروضين للبيع، خلال الصائفة الحالية.

وكشف موقع “بيرمنغهام مايل” الانجليزي، نقلا عن صحيفة “ذا أتليتيك” بأن إدارة “الولفز” حددت قائمة اللاعبين الذين سيغادرون الصيف الجاري، والتي ضمت اسم آيت نوري.

وللإشارة فإن مدافع الخضر، الذي عانى من تهميش التقني البرتغالي، لوبيتيغي، يحظى باهتمام من طرف العديد من الأندية، أبرزها أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وتشيلسي الانجليزي.

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