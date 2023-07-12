ويست هام يخطط لبيع بن رحمة

تخطط إدارة نادي ويست هام الانجليزي، لوضع لاعبها الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، ضمن قائمة اللاعبين المعروضين للبيع.

وكشف موقع “هامرز نيوز” المهتم بأخبار النادي اللندني، بأن مسؤولي الفريق، وضعوا اسم بن رحمة، ضمن قائمة المرحشين للرحيل، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

مشيرا إلى أن “الهامرز” يريد الحصول عن سعر يقل من 30 مليون جنيه لبيع عقد لاعبه الدولي الجزائري، الذي كان قد التحق بالفريق في الميركاتو الشتوي لسنة 2021.

وفي سياق متصل نقل المصدر ذاته، تصريحات لجاكوب ستانبيرغ، صحفي “ذا غارديان” الانجليزية، قال فيها إن تسريح بن رحمة، وأوضح ذات الصحفي، بأن لاعب الخضر، يعتبر الأفضل من ناحية الاحصائيات في الفريق بمساهمته في 17 هدفا الموسم الفارط بين التسجيل والصناعة.