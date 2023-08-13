يافردون السويسري يحسم صفقة جديدة من اتحاد العاصمة

اقتربت إدارة نادي يافردون السويسري، من خطف لاعب آخر من اتحاد العاصمة، بعد أيام فقط من تعاقدها مع هداف الفريق، أيمن محيوص.

وكشف الصحفي الفرنسي “باتريك جوليارد” في تغريدة عبر حسابه الشخصي اليوم الأحد، بأن مسؤولي النادي السويسري، ضمنوا بنسبة شبه رسمية خدمات اللاعب هيثم لوصيف.

كما أوضح ذات الصحفي، بأن الفريق السويسري اتفق على جميع تفاصيل التعاقد مع خريج مدرسة أتليتيك بارادو، الذي كانت له تجربة احترافية فاشلة في فرنسا من بوابة نادي أونجي.

Après Aymen Mahious, le club suisse d’Yverdon Sport FC va recruter un autre cadre de l’USM Alger, Haïthem Loucif. Tout est bouclé pour le transfert du latéral droit international algérien, formé au Paradou et passé par Angers. #Mercato pic.twitter.com/cIlvNuEIvN

— Patrick Juillard (@PatrickJuillard) August 13, 2023