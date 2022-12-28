يستخدم في علاج السرطان.. الصحة العالمية تحذر من دفعة ملوثة لأحد الأدوية

أصدرت منظمة الصحة العالمية تنبيها بوجود دفعة ملوثة من ميتوتريكسات بعيار 50 ملغ (METHOTREX 50mg) في إقليم المنظمة لشرق المتوسط. والتي تستخدم في علاج السرطان.

كما قالت المنظمة في بيان إنه تم العثور على الدفعة الملوثة في اليمن ولبنان بعد ظهور آثار ضارة على أطفال مرضى يتلقون الدواء. مبينة أن السلطات الصحية في البلدين أجرت اختبارات ميكروبيولوجية على القوارير المختومة المتبقية. وكشفت نتائج الاختبارات عن وجود بكتيريا الزائفة الزنجارية(Pseudomonas aeruginosa)، وهو ما يدل على تلوث المنتجات.

وشددت المنظمة على “ضرورة الكشف عن المنتجات الملوثة وسحبها من التداول لمنع إلحاق الأذى بالمرضى”. وطلبت زيادة الترصّد وتوخي الحذر على مستوى سلاسل التوريد في البلدان والأقاليم التي يُحتمل تأثرها بهذا المنتج.

كما نصحت المنظمة بزيادة المراقبة على مستوى الأسواق غير النظامية وحثت السلطات المختصة. بإخطارها فورا في حال اكتشف هذا المنتج في أسواق بلدانها.

وحثت منظمة الصحة العالمية شركات التصنيع على إجراء اختبارات للكشف عن أي تلوث ميكروبي قبل إصدار دفعات المنتجات النهائية للاستخدام. وشددت على ضرورة الحصول على الأدوية من خلال موردين معتمدين ومرخّصين، والتحقّق بعناية من أصالة المنتجات وحالتها المادية.

وشدد علي عون على ضرورة ترقية التصنيع المحلي لأدوية السرطان والأنسولين. حاصة وأن هذه الادوية تعرف ندرة حادة حاليا.

وأفاد على عون أن الغلاف المالي المخصص لهذه الأدوية الآن حوالي 800 مليون أورو. مشيرا إلى أن 40 بالمئة من احتياجات الأدوية السرطانية والأنسولين سيغطيها القطاع مع بداية سنة 2024.

ودعا وزير الصناعة الصيدلانية الجمعيات إلى الترويج للمنتوج المحلي. ومد يد العون في الميدان عبر الحملات التحسيسية.

وقال إن هدف القطاع خلال 2023 و 2024 هو خلق نسيج مصانع تنطلق المواد الاولية وارتفاع نسبة الادماج. مشيرا إلى أنه حاليا نملك قدرات كبيرة للانتاج. كما أن الكثير من المنتجين لم ينطلقوا بعد في عملية التصنيع. وأكد علي عون أن القطاع يعمل على فتح الاستثمار المباشر للأجانب في الجزائر.