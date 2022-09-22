الرقم السري :

138377

يملك الرفاهية وتنقصه زوجة وفية.. فمن تصون إلى حانبه العهد

خلق الله المرأة والرجل ليكملان بعض ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتنكر أياً منهما لفطرته. هذا ما قاله متصل معنا من شرق البلاد، أراد أن تكون له فرصة ليناشد بنت الحلال. فبعد وفاة زوجته شعر بحزن لكنه صبر لمشيئة الله. ويتمنى أن يرمم حياته ويعثر على راحة بالع بجانب زوجة بالحب تملك قلبه.

صاحب العرض يبلغ من العمر 48 سنة، أرمل بدون أولاد، مقبول الشكل، إطار يعمل كأستاذ جامعي ولديه مسكن خاص. محترم ولا يُسمع منه إلا طيب الكلام، يود أن يجمعه القدر بسيدة تكون رفيقته على الدوام، مثقفة ذات أخلاق. تعاشره بالمعروف، يريدها من إحدى مدن الشرق وسط أو غرب البلاد، سنها أقل من 40 سنة. تكون إما عاملة في سلك التعليم أو ماكثة بالبيت، ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة.

الرقم السري :

138380

منم تقاسمه الخيرات.. وترافقه تحت سقف المودة بثبات

من ولاية برج بوعريريج، اتصل بنا رجل كله ثقة بأن الغد أفضل وأجمل. يقول أن شعر بالارتياح لهذا المنبر الذي مدّه بصيص أمل بعد أن فقد حلاوة الحياة إثر فقدانه زوجته. التي أخذها القدر منه بعد أن عاش معها أروع أيام حياته. تسلح السيد يونس من ولاية برج بوعريريج بالرضا وقاوم من أجل فلذات كبده. الذين رعاهم إلى أن أصبحوا في سن الرشد، ورأى في ركن أدم وحواء بصيص أمل، واتصل يناشد الحلال. مضى من عمره 55 عام، هو رجل ناجح جدا في حياته، يمارس مهنة التجارة، ولديه مسكن خاص. شهم تقي ومحب للحياة، كل ما يرجو ويتمنى الآن هو أن يحقق راحة البال. التي لن تكون إلى بجانب امرأة تدخل البهجة على أيامه وتزرع المودة في أرجاء بيت. امرأة يفضلها من شرق أو وسط البلاد، سنها ما بين 38 و45 عام. لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، ويقبلها أرملة أو مطلقة بدون أولاد.

الرقم السري :

138381

من تعوض حزنه أفراح وتكون له شريك عمر وقرة عين

رجل من وسط البلاد، في غاية الجدية وينوي الحلال. حمل على عاتقة تربية أولاده بعد أن رحلت عنهم والدتهم إلى مثواها الأخير، لكن الحياة أرهقته. فالرجل وإن كان قويا لابد له من حس الأنثى التي تحن وتتفهم وتدعم في أوقات الشدة.

متصلنا يبلغ من العمر 46 سنة، موظف مستقر ولديه مسكن خاص. يريد أن يتخلص من الأحزان وينعم بما روقه الله في الحلال، وأن يعقد القران على سنه الله وخير الأنام. بامرأة تكون له خير متاع، تنسيه مرارة الدنيا بلطفها وحبها حسن معاملتها، امرأة متفهمة صادقة. تكون من إحدى ولايات الوسط، سنها لا يتعدى 40 سنة، عاملة في سلك التعليم أو ماكثة بالبيت. تكون بيضاء البشرة، ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بدون أولاد.

الرقم السري :

138382

هل من تقية لرجل مستعجل على الاقتران..

ثالث عرض معنا في هذا الركن لرجل من منطقة القبائل. رجلت زوجته وتركت وراءها فراغا لم يسده إلا الإيمان بالله والصبر على مشيئته. لكن لم يكن بالأمر السهل، فأن يجد الرجل نفسه وحيدا في سن متقدمة يثقل كاهله ويتعب تفكير. يحمد الله كثيرا أنه وجد نفسه محاطا بحب أهله وأقاربه لكن للأسف هم الآخرين لهم حياتهم وعائلاتهم. لهذا قرر أن يرتبط من جديد وأن يجد الأنس في امرأة طيبة ترافقه المشوار تحيا إلى جانبه بالمودة والرحمة.

صاحب العرض كما أسلفنا الذكر هو أرمل بدون أولاد، يبلغ من العمر 60 سنة. لديه مسكن خاص ومصدر رزق والحمد لله، يبحث امرأة محترمة يتخذها زوجة على سنة الله ورسوله. تكون من أي ولاية من الوطن، سنها أقل من 58 سنة، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة حتى بأولاد. تكون ماكثة بالبيت، مقبولة الشكل من عائلة طيبة.

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