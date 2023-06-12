ينتظرون أكثر من 4 ساعات.. أولياء تلاميذ يصنعون الحدث أمام مراكز إجراء البكالوريا

صنع أولياء التلاميذ الحدث أمام مراكز إجراء امتحان البكالوريا، من خلال حضورهم القوي وانتظارهم لأكثر من أربع ساعات أمام المركز حتى خروج أبنائهم من قاعات الإجراء.

وما لفتت الإنتباه هوالإرتباك الذي ميز الأولياء، حيث أن علامات القلق والتوتر وحتى البكاء كانت حاضرة، وهو ما ساهم نوعا في إرباك التلاميذ خاصة الذين يريدون النجاح من أجل والديهم فقط.

وقد تحدثت” النهار أون لاين” إلى عدد من الأولياء الذين صرحو بأن الدموع تنهمر بدون أي سبب بالرغم من انهم يعلمون انهم سيربكون أبناءهم .

فيما قال ولي آخر أنه اخذ عطلة مرضية لمرافقة إبنه يوميا إلى مراكز الإجراء،ومحاولة تهدئته ومنحه ثقة بالنفس .

ولي آخر قال أنه قام بأخذ عطلة سنوية من أجل إبنته ومرافقتها إلى مركز الإجراء وانتظارها حتى الخروج وهذا بطلب منها وخوفا منه من حدوث أي طارئ.

أخصائيون نفسانيون يحذرون :لا داعي للضغط على الأبناء بمثل هذه التصرفات

من جهة أخرى حذر أخصائيون نفسانيون من الضغوطات التي يقوم بها الأولياء على أبنائهم دون قصد .

أين اكدت المختصة النفسانية بوكهولة نادية في حديثها ل”لنهار اون لاين” ان الاولياء يضغطون على الابناء من دون قصد ،والدليل بدليل سماع كلمة ” نفرح والديا “.

وقالت المختصة أن على الأولياء منح أبنائهم قسط من الحرية خاصة عند الذهاب إلى مركز الإجراء أو الرجوع منه وعدم انتظارهم ،وطرح الأسئلة الروتينية “خدمت ولا لالا” لأن هذه الأسئلة تزيد من الضغط،وتضع التلميذ في دوامة نفسية رهيبة تجعله يفكر في كيفية إرضاء والديه فقط دون التفكير في تقديم الإجابة الصحيحة.

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