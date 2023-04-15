“يويفا” يكافئ بن ناصر

كافئ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، لاعب نادي أسي ميلان، نظير تألقه في ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وكشف “يويفا” أمس الجمعة، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” عن هوية التشكيلة المثالية الخاصة بربع نهائي “الشامبينز ليغ”. والتي شهدت تواجد اسم لاعب الخضر، اسماعيل بن ناصر.

وجاء اختيار الدولي الجزائري، بعد قيادته ميلان إلى تحقيق فوز ثمين على ضيفه نابولي (1-0) بتسجيله هدف الفوز الوحيد “للروسونيري” عند الدقيقة 40 يوم الأربعاء الماضي.

وسجل بن ناصر هدفه الأول في منافسة دوري الأبطال، وقد يكون الأغلى في مسيرته حتى الآن، إذا حال نجح ميلان في بلوغ نصف النهائي، بعد غياب طويل.