‏صدور موافقة العاهل السعودي على تعيين عدد من الأئمة والخطباء في الحرمين الشريفين

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل السعود اليوم السبت موافقته على تعيين الائمة والخطباء بالحرمين الشريفين.

وجاءت المواقفة الملكية بتعيين خطباء وأئمة بكل من المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة.

ويتعلق الامر بعيين كل من بالمسجد الحرام :

فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزير بليلة خطيبا للمسجد الحرام .

فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله عواد الجهني خطيبا للمسجد الحرام.

فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري إماما للمسجد الحرام.

كما تم تعيين كل من بالمسجد النبوي:

فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن طالب حميد خطيبا للمسجد النبوي.

فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا إماما للمسجد النبوي.

فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي إماما للمسجد النبوي.