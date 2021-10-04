‏فوز الأمريكيين ديفيد جوليوس وأردم باتابوتيان بجائزة نوبل للطب

فاز العالمان الأميركيان ديفيد جوليوس وأرديرم باتابوتيان بجائزة نوبل للطب للعام 2021 تقديرا لاكتشافاتهما على صعيد مستقبلات الحرارة واللمس.

وأعلنت اللجنة المسؤولة عن هذه الجوائز العريقة في ستوكهولم الإثنين، عن فوز العالمان الأمريكان بهذه الجائزة أخيرا، حيث كان العالم ينتظر الكشف عن الفائزين بجائزة نوبل في الطب لهذا العام.

وقالت اللجنة: “الاكتشافات الرائدة، للفائزَين بجائزة نوبل هذا العام سمحت لنا بفهم كيف يمكن للحرارة والبرودة والقوة الميكانيكية أن تحفز النبضات العصبية التي تسمح لنا بإدراك العالم والتكيف معه”.

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