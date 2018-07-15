10 أيام في تونس بـ3 ملايين سنتيم لعمال التربية

أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إنباف» عن تنظيم مخيم صيفي عائلي بمدينة سوسة وجزيرة جربة التونسية، في الفترة الممتدة من 22 جويلية إلى غاية 22 أوت، أين تم اختيار شقق مجهزة بالوسائل اللازمة لمدة 9 ليال بمبلغ قدره 3 ملايين و800 ألف سنتيم لشقة F1 وشقق 4F مقابل 5 ملايين سنتيم.

وحسب الإعلان الذي تحوز النهار على نسخة، فإنه سيتم تنظيم مخيم صيفي عائلي بمدينة سوسة وجزيرة الأحلام جربة التونسية، في الفترة الممتدة من 22 جويلية إلى غاية 22 أوت، أين تم اختيار شقق مجهزة بالوسائل اللازمة لمدة 9 ليال بمبلغ قدره 3 ملايين و800 ألف سنتيم لشقة 1F وشقة F2 بـ4 ملايين و150 ألف سنتيم.

وحسب الإعلان، فإن شقة من ثلاث غرف حدد سعرها بـ4 ملايين و750 ألف سنتيم وشقة F4 حدد سعرها بـ5 ملايين 550 ألف سنتيم، كما تم تحديد الفنادق والإقامات من صنف 3 نجوم في غرف ثلاثية ورباعية بنظام تكفل تام، على غرار إقامة وفطور الصباح وغداء وعشاء. حيث حدد الاتحاد التسعيرة حسب الفئات العمرية، فالكبار بـ 2 مليون و650 ألف سنتيم في كلّ من مدينة جربة وسوسة، أما تسعيرة الأطفال من 7 سنوات إلى 12 سنة داخل غرفة الأولياء فحددت بمليون و900 ألف سنتيم، أما تسعيرة من سنة إلى 6 سنوات داخل غرفة الأولياء فمجانا.

كما أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إنباف» أن ما على الأساتذة الراغبين في الاستفادة من التخييم العائلي إلا الاتصال بالمكاتب الولائية قبل 20 جويلية قصد التسجيل، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى تكون 50 من المئة من المبلغ الإجمالي عند التسجيل، والباقي يكون عند تسلم مفاتيح الشقة، أما بخصوص الملف، فيتكون من نسخة من جواز السفر ونسخة من الدفتر العائلي ونسخة من بطاقة الانخراط.