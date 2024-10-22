10 سنوات سجنا لعشريني قتل رب أسرة لترويجه المخدرات أمام مسكنه العائلي

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، بإدانة المتهم الموقوف “س.الياس” ذي 28 سنة، بـ10 سنوات سجناً نافذاً. عن جناية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد، كما تم تبرئة شقيقه الأصغر “س.زكريا ” 22 سنة. المكنى بالحي “طمينة” من جناية المشاركة في القتل العمدي. التي راح ضحيتها رب أسرة في العقد السادس من العمر المدعو “ب.كمال”. بعد مشاجرة عنيفة باستعمال أسلحة بيضاء، لرفض الضحية الانصراف من أمام مسكن المتهمين، لترويج المخدرات بعيدا عن الأمكنة. حيث تلقى الضحية طعنة عنيفة على مستوى البطن من طرف المتهم “س.الياس” كانت كافية لازهاق روحه مباشرة.

تتلخص وقائع القضية، أنه بتاريخ 25/12/2023 على الساعة 15.30 مساءً، تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن طلحة مكالمة هاتفية من العيادة المتعددة الخدمات. بحوش الميهوب ببراقي، مفادها تعرض شخص إلى طعنة قاتلة.

وعليه تنقل رجال الشرطة إلى مسرح الجريمة واحاطة المكان بشريط، كما تم التوجه إلى مصلحة حفظ الجثث بالعالية. قصد أخذ صور فوتوغرافية ومعاينة جثة الضحية، ليتم العثور بداخل جيبه على كمية من الكيف المعالج تقدر بـ 3.7 غ.

وتبين في بداية التحريات، أن القضية بدأت بمناوشات كلامية بين المسمى “ب. عبد النور “و أخيه “ب. نبيل”. مع كل من المسمى ” س. الياس” و أخيه “س. زكريا” ، حيث قام ” س. الياس”. بطعن الضحية المرحوم، اين أرداه قتيلا ثم لاذ بالفرار برفقة شقيقه ” زكريا”.

وبعد التحقيق تم توقيف الجاني “س.الياس” بمنزل شقيقه “منور” بحي بحوش الميهوب ببراقي.

و لدى سماع المعني، صرّح أنه بتاريخ 25/12/2023 حوالي الساعة الثالثة والنصف مساءً كان متواجدا بحي 568 مسكن أمام منزله. و إذا به يتصادف مع المسمى “ب. نبيل” يقف أمام باب منزلها. و يقوم بالترويج و بيع المخدرات والأقراص المهلوسة. أين طلب منه مغادرة المكان و البيع في مكان آخر، ، إلا أنه رفض ذلك.

بعد ذلك خرج شقيقه الأصغر “زكريا”، هو الآخر وقعت بينهما مناوشات كلامية انتهت بشجار والتشابك بالأيدي.

مضيفا المتهم أنه بعدها قام “نبيل” بالصعود على متن دراجته النارية و توجه مسرعا إلى منزله من أجل إخطار شقيقه “عبد النور “عن الحادثة.

وصرح أنه عادا مجددا مدججيّن بأسلحة بيضاء تتمثل في سيوف كبيرة متوجهين كليهما نحو منزلهما. بالتلفظ بالكلام الفاحش و طلبا منهم الخروج من المنزل و مواجهتهما. وهو ما حدث فعلا، بحيث خرج من المنزل برفقة اخيه” زكريا “، فوقعت مشاجرة عنيفة باستخدام أسلحة بيضاء. معترفا المتهم “الياس” بتوجيه طعنة قوية بواسطة سكين من الحجم الكبير إلى ضحيته ” ب. عبد النور”. على مستوى البطن ليسقط بعدها على الأرض مسببا له نزيفا حادا.

وتم نقل الضحية من طرف أخاه وبعض سكان الحي الى العيادة المتعددة الخدمات بحوش ميهوب لتلقي الإسعافات الأولية. وبعدها لاذا بالفرار سوية.

وبتاريخ 26/12/2023، تم توقيف المتهم الثاني “س زكريا”، الذي صرح أنه بتاريخ الوقائع وقعت مناوشات كلامية بينه وبين المسمى “ب. نبيل”. بسبب قيام هذا الأخير بالتلفظ بكلام فاحش، أين تدخل أخوه المسمى “س الياس “. الذي لم يكن بعيدا عن المكان و قام بتوجيه صفعة له، ليغادر هذا الأخير المكان و توجه هو و أخوه الى المنزل، و بعد مدة زمنية قصيرة عاد كل من الأخوين “نبيل” و المرحوم” عبد النور “يحملان بأيديهما أسلحة بيضاء، فقام بحمل عصا خشبية وحجارة و وضعها داخل جيوبه، أما أخاه الياس حمل بيده سكين حجم كبير 60 سم ذو مقبض أسود اللون، لتنشب مشاجرة عنيفة انتهت بإزهاق روح الضحية من طرف شقيقه ” الياس” .

وفي الجلسة اعترف كلا المتهمين بأن سبب ارتكاب الجريمة هو الضحية المرحوم الذي قام باستفزازهما أمام مسكنهما العائلي، برفقة شقيقه لرفضهما الانصراف من الحي لبيع المخدرات في مكان بعيد.