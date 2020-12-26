10 ملايير رشوة لمادام مايا في علب “الجلبانة” مقابل عقار في وهران

كشف اليوم الاول من محاكمة الاستئناف في قضية مادام مايا الابنة المزيفة لرئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة عن العديد من الحقائق الصادمة حول التعاملات المشبوهة التي كانت تقوم بها المتهمة.

وخلال جلسة المحاكمة اليوم بمجلس قضاء تيبازة اعترفت ابنة المتهمة المدعوة بلعياشي إيمان كايف قام المدعو يحياوي بجلب ماقيمته 10 ملايير سنتيم إلى منزل مادام مايا بموريتي

وقالت المتهمة خلال استجوابها أن المتهم جلب مبلغ 10 ملايير سنتيم داخل علب البزلاء أو “الجلبانة” المصبرة.

وقالت المتهمة انها لم تكن تعلم أن مايوجد داخل العلب هو عبارة عن اموال إلا بعدما جاء المدعو يحياوي لاسترجاع نصف المبلغ.

وفي ذات السياق قالت المتهمة أن المدعو يحياوي قال لها أن السبب الذي جعله يترك الأموال بمنزلهم يرجع لوجود وليمة أو عرس في منزله وتواجدب عدد كبير من الأقارب ومعارف العائلة بالمنزل.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الامن في القضية أن المبلغ هو عبارة عن رشوة قدمها احد المستفيدين من قطعة أرضية بوهران لصالح مادام مايا و المدعو يحياوي.