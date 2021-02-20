101 يوما من قصف “البوليزاريو” المتواصل على قوات “المخزن”!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم السبت، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن اليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ101، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، اليوم، جنود “المخزن” في في منطقة أم أدﮜن بقطاع البﯕاري.

وخلال هذا القصف تمت مشاهدة أعمدة الدخان و ألسنة النيران تتصاعد من القاعدة المستهدفة.

بالإضافة الى قصف مركز إستهدف نقاط تواجد الإحتلال المغربي بمنطقة ﮜلب أظليم بقطاع تشلة.

اما في قطاه المحبس، فلقد تم قصف مناطق أبيرات تنوشاد، لعكد وأﮜويرة ولد أبلال حسب نفس البيان.