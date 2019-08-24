102 مؤسسة تربوية جديدة و 3000 دج لكل تلميذ معوز بالعاصمة

سيستلم قطاع التربية بولاية الجرائر خلال الدخول المدرسي المقبل 102 مؤسسة تربوية، 24 قسم توسعة، و09 مطاعم مدرسية.

وأوضح عبد القادر صيودة والي العاصمة أن كل الإجراءات تم إتخادها من اجل ضمان دخول مدرسي مريح لكافة التلاميذ

وقدّم صيودة في ندوة صحية بمقر الولاية اليوم إحصاءات بخصوص مشاريع قطاع التربية بالولاية خاصة الواقعة بالاقطاب السكنية الجديدة.

كاشفا أن 102 مؤسسة تربوية، 24 قسم توسعة، 09 مطاعم مدرسية ستدخل الخدمة في الموسم الدراسي المقبل في العاصمة منها:

65 مدرسة إبتدائية، ستسمح بتوفير 960 قسم تربوي و38.400 مقعد بيداغوجي.

13 متوسطة، ما يعادل 256 قسم تربوي، سيمكن من توفير 10240 مقعد بيداغوجي.

05 ثانويات، ستتيح حوالي 8000 مقعدا بيداغوجيا.

كما تم تخصيص 216 حافلة نقل مدرسي سيستفيد منها حوالي 25 ألف تلميذ من مختلف الأطوار.

واشار الوالي انه تم تخصيص 30 مليارسنتيم من أجل توفير المنحة المدرسية لـ 100.000 تلميذ معوز، أي 3000دج لكل واحد.