11 أسبوعا من قصف “البوليزاريو” المتواصل على قوات “المخزن”!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية،اليوم الخميس ،في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الأربعاء واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ77، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان “البوليزاريو” بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس الأربعاء، جيش “المخزن” في عدة مناطق.

وذلك في منطقة أزمول أم خملة بقطاع أم أدريكة مرتين متتاليتين، حسب بيان وزارة الدفاع الصحراوية.

بالإضافة الى منطقة إشرﮔان بقطاع الكلتة أربع مرات خلال نفس اليوم.

أما بالنسبة لليوم الخميس، فلقد تم قصف قواعد جنود الاحتلال المغربي بمنطقة أبيرات تنوشاد بقطاع المحبس.