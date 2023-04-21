120 ألف فلسطيني يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى

أقام عشرات الآلاف من الفلسطينيين صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر، في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وحسب بيان لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قدر عدد المصلين بنحو 120 ألفا، توافدوا منذ ساعات الفجر الأولى إلى المسجد الأقصى.

وشارك في أداء الصلاة عائلات مقدسية برجالها ونسائها وأطفالها، زحفوا من كل الأحياء والبلدات والقرى المحيطة بالقدس.

واعتدت قوات الاحتلال على الشبان بالضرب بالعصي قرب باب الأسباط بالقدس المحتلة، أثناء توجههم لأداء صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى.