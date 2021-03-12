121 يوما من قصف “البوليزاريو” المستمر على قوات “المخزن”

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121 يوما من قصف “البوليزاريو” المستمر على قوات “المخزن”
بقلم ط.خير الدين

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الجمعة، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن اليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ121، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، اليوم، جنود “المخزن” في منطقة اكويرة ولد ابلال بقطاع المحبس.

بالإضافة الى منقطة الشيظمية وروس السبطي بنفس القطاع، حسب ماكشفه بيان وزارة الدفاع الصحراوية.

كما مس القصف الصحراوي جحور قوات الإحتلال المغربي المتخندقة في منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد.

ومع تواصل الهجمات الصحراوية على قوات “المخزن”، يستمر هذا الأخير في تكبد مزيدا من الخسائر في الأرواح.

والعتاد على طول جدار الذل والعار منذ بداية حرب التحرير الثانية، والتي دخلت شهرها الرابع.


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