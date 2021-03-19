128 يوما من قصف “البوليزاريو” المستمر على معاقل الإحتلال المغربي

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الجمعة، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الخميس واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ128، هجماته المكثفة على تخندقات قوات “المخزن” على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس، جنود “المخزن” بمنطقة روس أوديات أشديدة بقطاع الفرسية.

بالإضافة الى قصف قواعد الإحتلال المغربي بمنطقة أزمول أم خملة بقطاع أم أدريكة.

اما بالنسبة لنهار اليوم الجمعة، فلقد مس القصف الصحراوي منطقة تنوشاد بقطاع المحبس.