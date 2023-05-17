13 ميدالية منها 7 ذهبيات.. الحصيلة الأولية للجزائر في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال

واصل الرباعون الجزائريون تألقهم في البطولة الإفريقية لرفع الأثقال، الجاري وقائعها حاليا بتونس ما بين الـ 11 والـ 20 ماي، بوصولهم إلى الميدالية رقم 13.

وكان الموعد أمس الثلاثاء، مع حصد 6 ميداليات جديدة منها 3 ذهبيات وفضيتين وبروزنية، ليرتفع رصيد الجزائر في وصافة الترتيب العام. إلى 13 ميدالية بواقع 7 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين، خلف البلد المنظم تونس، صاحب الـ 31 ميدالية.

وبالعودة إلى برنامج أمس، كانت البداية. بتحصل الرباع سمير فرج الله في الخطف على المرتبة الثالثة، وخطفه برونزية بثقل 141 كلغ وفي النتر احرز على الفضية : 174 كلغ وفي المجموع 305 كلغ.

كما حقق الرباع مسعودي عامر انجازا تاريخيا. بحصده 3 ذهبيات في الخطف بـ 145 كلغ والنتر بـ 170 كلغ، والمجموع بـ 315 كلغ.

بينما تحصل الرباع الشاب الواعد، ميصاوور محمد الأمين، على فضية الخطف بـ 139 كلغ.

وستتواصل المشاركة الجزائرية اليوم الأربعاء. مع الرباعة حيرش بشرى فاطمة الزهراء وزن 76 كلغ. والرباع فارس طويري وزن 89 كلغ والبقور سليم وزن 96 كلغ وطويري ايمن وزن 102 كلغ.