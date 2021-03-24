133 يوما من قصف “البوليزاريو” المتواصل على قوات “المخزن”

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الثلاثاء واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ133، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس، جنود “المخزن” في منطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية.

بالإضافة الى قصف مركز على جحور جنود الاحتلال المغربي بمنطقة ﯕلب النص بقطاع آوسرد.

اما بالنسبة لليوم الأربعاء، فلقد مس قصف “البوليزاريو”، منطقتي تنيليك وأم أدكن بقطاع البكاري.

أما بقطاع حوزة، فلقد دكّت صواريخ الجيش الصحراوي منقطة بنزكة، بالإضافة الى منطقة روس السبطي بقطاع المحبس.