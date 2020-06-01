145 ألف إصابة بكورونا في إفريقيا وهذه الدول تتصدر القائمة

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم، عن تسجيل نحو 145 ألف إصابة بفيروس كورونا في إفريقيا لحد الساعة.

وتحصي القارة السمراء حسب آخر الإحصائيات، أزيد من 4 آلاف حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.

و أصيب 144702 شخصا بفيروس كورونا في القارة الإفريقية منذ بداية الوباء، وتوفي ما لا يقل عن 4149 شخصا، بينما تماثل 61164 آخرين للشفاء.

وتتصدر جمهورية جنوب إفريقيا، قائمة الدول التي تسجل أكبر عدد من الإصابات بـ32683 حالة، ومصر بـ23449، ونيجيريا بـ10162، والجزائر بـ9394.

بينما تتصدر مصر قائمة الدول التي تحصي أكبر عدد من ضحايا الفيروس بـ913 وفاة، تليها جنوب افريقيا بـ683 وفاة، ثم الجزائر بـ653 وفاة.