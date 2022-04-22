150 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقـصى

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينين، صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان، في رحاب المسجد الأقصى.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية، بأن نحو 150 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان الكريم في رحاب قبلة المسلمين الأول، رغم الاعتداءات الاحتلالية التي رافقت صلاة فجر وامتدت حتى ساعات الصباح، كانت حصيلتها عشرات الإصابات في صفوف المصلين، بعضهم وصفت إصاباتهم بالخطيرة.

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كما تواصل قوات الشرطة الصهيونية، اليوم الأربعاء، ولليوم الرابع على التوالي، اقتحام ساحات المسجد الأقصى.

ويأتي ذلك، تمهيدا لاقتحامات المستوطنين الجماعية، التي دعت لها “جماعات الهيكل” لساحات الحرم القدسي، لمناسبة عيد الفصح.

هذا وانتشرت الشرطة في ساحات الحرم القدسي، وشرعت بإبعاد المصلين والمعتكفين عن مسار اقتحامات المستوطنين لساحات الحرم.

كما حاصرت الشرطة المصلين في مصليات الأقصى بعد إغلاقها، ومنعتهم من التواجد في منطقتي المصلى القبلي وقبة الصخرة.

واقتحم المستوطنون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية.

كما أدى المستوطنون، طقوسا تلمودية في ساحات المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من الشرطة الصهيونية.

ويأتي ذلك، فيما تواصل الشرطة التضييق على الفلسطينيين. حيث نصبت الحواجز داخل القدس القديمة وعند الطرقات المؤدية إلى أبواب الأقصى.

كما منعت الشرطة، الكثير من المواطنين، خاصة الشباب من الدخول للأقصى لأداء صلاة الفجر.

وكانت “منظمات الهيكل” قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى لمناسبة عيد الفصح اليهودي، الذي بدأ صباح الجمعة الماضي ويستمر حتى يوم غد الخميس.

إصابة عشرات الفلسطينيين في المسجد الأقصى