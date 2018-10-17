«150 ألف مؤسسة أونساج مهددة بالإفلاس»

رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى وبايين:

المنظمة سترفع تقريرا مفصلا للوزارة الأولى بخصوص وضعيات مؤسسات «أونساج»

سترفع المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف تقريرا مفصلا لمصالح الوزارة الأولى، بخصوص الوضعية المالية الصعبة التي آلت إليها الآلاف من مؤسسات «أونساج»، حيث أصبحت عشرات الآلاف منها مهددة بالإفلاس، فيما لا تتجاوز تلك التي تعيش حالة استقرار 10 آلاف مؤسسة، من مجموع 160 ألف وحدة.

وقال مصطفى روبايين، في اتصال أمس مع «النهار»، إن تقرير منظمته سيرتكز بالأساس على الدراسات والمتابعات الميدانية التي قامت بها المكاتب الولائية لمنظمته في مختلف المدن.

وكشف هذه الأخيرة أن أزيد من 150 ألف مؤسسة «أونساج» على حافة الإفلاس، وأن العديد منها أغلقت أبوابها بسبب انعدام المداخيل.

حيث كشف أن التقارير أثبتت أن عملية اختيار ومنح المشاريع لم تكن مدروسة، وكيف يعقل أن يتم منح 48 مشروعا لإنشاء مخبزات في بلديات لا يتجاوز تعداد سكانها 10 آلاف نسمة؟ وهو ما جعل هذه المشاريع تولد ميتة.

وأكد روبايين أنه تم كشف الآلاف من أصحاب شركات أونساح تواطؤوا مع الممونين، أين منحوهم أموالا وليس عتادا، وقام أغلب هؤلاء بالهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.

وفي سياق ذي صلة، أكد روبايين أن الأرقام المقدمة من قبل وزارة العمل غير دقيقة بخصوص وضعية «أونساج»، مشيرا إلى أن أغلب هذه المؤسسات لا تحظى بالمتابعة من قبل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب.

وأضاف رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف في حديثه، أن الـ150 ألف مؤسسة «أونساج» المهددة بالإفلاس يجب وضع حل لها قبل انهيارها بصورة نهائية.

وفي سياق آخر، قال روبايين إن المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف قد شاركت في المؤتمر العربي للاستثمار كممثل وحيد خلال الأسبوع المنصرم.

وهذا مباشرة عقب زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، حيث تم الاتفاق المبدئي مع العديد من المتعاملين والمستثمرين العرب من أجل الاستثمار في الجزائر وفي مختلف القطاعات، فضلا عن دراسة إمكانية الشروع في التصدير نحو هده البلدان.