160 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة في الأقصى

أدى أكثر من 160 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة، من شهر رمضان، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم اجراءات الاحتلال الصهيوني.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية، أن 160 ألفًا تمكنوا من الوصول إلى الأقصى قادمين من أراضي الـ48 والضفة، إضافة إلى أهالي القدس، وأدوا صلاة الجمعة الأخيرة من الشهر الفضيل، رغم إجراءات الاحتلال المشددة.

كما أوضحت، أن قوات الاحتلال انتشرت منذ ساعات الصباح في مختلف أزقة المدينة ونشرت الحواجز الحديدية ودققت في هويات المواطنين الداخلين للمسجد الأقصى والقدس القديمة.

وكان عشرات المعتكفين والمصلين أصيبوا صباح اليوم الجمعة، بالرّصاص المطاطي وقنابل الغاز، جراء اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، التي اعتقلت شابين.

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