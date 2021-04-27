167 يوما من قصف “البوليزاريو” المستمر على معاقل الإحتلال المغربي

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الإثنين واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ167 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس ، جنود “المخزن” بمنطقة ام الدكن قطاع البكاري.

بالإضافة الى قصف تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة واد الشرارك قطاع الفرسية.

اما بالنسبة لليوم الثلاثاء، فلقد مست هجمات “البوليزاريو”، معاقل قوات “المخزن” بمنطقة فدرة لغراب قطاع حوزة.

وأيضا منطقة اعظيم ام الجلود قطاع اوسرد حسب نفس البيان.

اما بقطاع المحبس، فلقد تم استهداف منطقتي اكويرة ولد ابلال روس السبطي.