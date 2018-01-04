17 بالمئة نسبة صادرات الفلاحة خارج المحروقات

ساهمت المنتوجات الفلاحية بنسبة 17 من المئة في التصدير خارج المحروقات للسنة الماضية.

حسبما صرح به اليوم الخميس مدير الضبط والنشاطات الفلاحية بوزارة الفلاحة شريف عماري.

وأضاف المتحدث، أثناء نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أن الجزائر لم تستغل منتوجاتها الفلاحية بشكل جيد في التصدير، خاصة منتوج البطاطا والتمور

حيث بلغ منتوج البطاطا لوحده 12 مليون طن خلال العام الماضي.

ونفى شريف عمار تحمل وزارته مسؤولية أسعار الخضر و الفواكه، مؤكدا أن واجبهم توفير النوعية والجودة لا غير.

كما أشار إلى عزم الوزارة على إعادة تنظيم الشٌعب الفلاحية، سيما على الصعيد المحلي بهدف تطويرها وبعثها من جديد.