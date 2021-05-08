178 يوما من قصف الجيش الصحراوي المستمر على معاقل قوات “المخزن”

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم السبت، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الجمعة واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ178 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس ، جنود “المخزن” بمنطقتي تنوشاد وروس السبطي بقطاع المحبس.

بالإضافة الى قصف تخندقات الإحتلال المغربي بمنطقة قلب النص بقطاع أوسرد مرتين متتاليتين ومنقطة روس فدرة تيشط بقطاع حوزة.

أما اليوم السبت، فقد قصفت وحدات “البوليزاريو” قوات الاحتلال بمنطقة روس فدرة تيشط بقطاع حوزة.