215 يوما من قصف الجيش الصحراوي المستمر على معاقل قوات “المخزن”

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215 يوما من قصف الجيش الصحراوي المستمر على معاقل قوات “المخزن”
بقلم ط.خير الدين

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية ، اليوم الإثنين، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الأحد واليوم، والتي دخلت يومها الـ 215حسب البيان العسكري.

والذي كشف بأن البوليزاريو ، واصل لليوم الـ 215 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار، اين استهدف القصف ،امس، قوات المخزن المغربية بمنطقة أركيز بقطاع الكلتة.

أما اليوم الاثنين ، فلقد دكت صواريخ الجيش الصحراوي  معاقل قوات المخزن بمنطقة روس فدرة لغراب بقطاع حوزة ومنطقة روس السبطي بقطاع المحبس.


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