215 يوما من قصف الجيش الصحراوي المستمر على معاقل قوات “المخزن”

والذي كشف بأن البوليزاريو ، واصل لليوم الـ 215 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار، اين استهدف القصف ،امس، قوات المخزن المغربية بمنطقة أركيز بقطاع الكلتة.