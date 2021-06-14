215 يوما من قصف الجيش الصحراوي المستمر على معاقل قوات “المخزن”
كشفت وزارة الدفاع الصحراوية ، اليوم الإثنين، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الأحد واليوم، والتي دخلت يومها الـ 215حسب البيان العسكري.
والذي كشف بأن البوليزاريو ، واصل لليوم الـ 215 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار، اين استهدف القصف ،امس، قوات المخزن المغربية بمنطقة أركيز بقطاع الكلتة.
أما اليوم الاثنين ، فلقد دكت صواريخ الجيش الصحراوي معاقل قوات المخزن بمنطقة روس فدرة لغراب بقطاع حوزة ومنطقة روس السبطي بقطاع المحبس.
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