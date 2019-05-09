«240 طبيب يطلب شهادات حسن سيرة أسبوعيا للحصول على عمل في الخارج» 

وفقا للإحصائيات التي أعدتها عمادة الأطباء. .بقاط بركاني لـ النهار:

شهادة حسن السيرة تمنحها العمادة للأطباء سنويا

كشف، أمس، الدكتور، بقاط بركاني، رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، عن تلقي العمادة 240 طلب أسبوعيا.

لشهادات حسن السيرة وممارسة مهنة الطب في الجزائر، والتي تستغل عادة من أجل الظفر بمنصب عمل في الخارج.

وقال الدكتور بركاني في اتصال بـ «النهار»، إن الطلبات وصلت في العاصمة لوحدها إلى 40 طلبا في الأسبوع، من دون احتساب باقي النواحي.

مشيرا إلى أن معدل الطلبات في اليوم بلغ 20 طلبا في 12 ناحية.

وفي السياق ذاته، أكد عميد الأطباء الجزائريين، أن الطلبات كثيرا ما تستغل في عمليات التوظيف في المستشفيات الأجنبية.

والتي تطلب أدلة عن حسن سلوك الطبيب في الجزائر، وعدم إحالته على مجالس تأديبية، بالإضافة إلى شهادة ممارسة مهنة الطب.

وعلى صعيد ذي صلة، أوضح بقاط بركاني، أن العمادة لم تصدر قرارات بعدم منح شهادات حسن السيرة للأطباء.

مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتحيين مضمون الشهادات التي كانت شهادات مفتوحة، مؤكدا أن العمادة يمكنها أن تمنح شهادة خلال السنة.

لتأكيد حسن السيرة ولكن لا يمكن الحزم بأن الطبيب لا يمكنه ارتكاب أية أخطاء خلال السنة التي تليها.

ومن هذا المنطلق تقرر تغيير صيغة الشهادة ومنحها سنويا بناءً على المعطيات المتوفرة لدى العمادة.

واعتمدت السفارة الفرنسية في الجزائر تسهيلات من أجل الحصول على التأشيرة للأطباء، أطباء الأسنان والصيادلة.

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