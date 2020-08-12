25 طالبا في كل حافلة.. وغرف فردية بعد استئناف الدراسة في الجامعات

حددت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية المعايير المعمول بها لمواجهة تفشي وانتشار فيروس كورونا بعد استئناف الدراسة على مستوى الجامعات

ومن ضمن هذه المعايير تم تحديد الاجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للنقل المدرسي فقد تم تحديد عدد الطلبة الذين يتم حملهم في حافلات النقل الجامعي بـ25 طالبا كأقصى عدد في كل حافلة.

وقد تم تقليص عدد الطلبة الى هذا العدد باعتبار أن برنامج الدخول سيكون عن طريق دفعات ولمدة زمنية مغلقة.

كما أكد الديوان أن برمجة الدفعات بناءا على الطاقة الاستيعابية للإقامات الجامعية والالتزام بغرف فردية قدر الامكان مع تخصيص علب جاهزة للأخذ للإطعام في الإقامات و تنظيف وتعقيم المساحات بعد كل استعمال.

ومن بين الإجراءات المتخذة والذي تم الاتفاق عليها الاستمرار في التعليم عن بعد وتعزيزه،و تنظيف وتهيئة المحيط الخارجي لكل مؤسسة مع تهيئة المراحيض ودورات المياه وتنظيفها

وسيتم توفير صهاريج للمياه مجهزة بحنفيات وأحواض مع الأخذ بعين الاعتبار معيار التباعد الاجتماعي و توفير أجهزة موزعة للسائل الهيدر وكحولي إضافة الىفتح كل الأبواب المتاحة لتفادي التجمعات والاكتظاظ أمام مداخل المؤسسات.

كما سيتم القيام بعملية التحسيس والتوعية عن طريق الملصقات الاشهارية والفيديوهات بالتنسيق مع موظفي المركز الطبي وعلى مستوى كل المواقع مع إرسال البروتوكولات الخاصة بكل مؤسسة إلى مديرية الخدمات الجامعية الجهوية المعنية لاستقبال الطلبة