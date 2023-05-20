3 آلاف تذكرة لأنصار اتحاد العاصمة في الداربي أمام بارادو

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة، عن تحصلها على 3 آلاف تذكرة، بمناسبة لقاء الداربي المرتقب غدا الأحد، أمام أتليتيك بارادو.

ويلتقي الاتحاد المنتشي بتأهل إلى نهائي كأس الكاف، غدا الأحد، بالجار أتليتيك بارادو، في لقاء متأخر عن الجولة الـ 20. بملعب “عمر بن رابح” بالدار البيضاء.

وأفاد بيان نشرته إدارة سوسطارة، بأنها تحصلت على حصة 3 آلاف تذكرة، سيتم طرحها للبيع في شبابيك ملعب عمر حمادي ببولوغين.

مبرزة بأن عملية بيع التذاكر ستنطلق اليوم السبت. بداية من الساعة 11.00 وإلى غاية الساعة 20.00 مساء، بسعر 500 دينار جزائري.

كما أوضح ذات البيان، بأنه وفي حال لم يستنفذ هذا العدد من التذاكر، سيتم طرحها للبيع غدا الأحد، من الساعة الثامنة إلى غاية الساعة 13.00