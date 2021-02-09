3 أشهر من قصف“البوليزاريو”..ونزيف “المخزن” متواصل ماديا وبشريا!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الإثنين واليوم.

وحسب البيان الذي تضمن حصيلة العمليات العسكرية الخاصة باليوم الـ90، فلقد استهدف القصف جنود “المخزن” المتخندقين على طول جدار العار.

أين مس القصف الصحراوي جحور القوات المغربية في منطقة أزمول أم خملة بقطاع أم أدريكةو منطقة ﯕلب النص بقطاع آوسرد.

أما بالنسبة لليوم الثلاثاء، فلقد اسهتدفت نيران “البوليزاريو” مناطق أوديْ الظمران، تنوشاد وأكرارة الفرسيك بقطاع المحبس.

وواصل نفس البيان العسكري، إستعراض هجمات الجيش الصحراوي، الذي دكّت نيرانه ايضا منطقة أزمول أم خملة بقطاع أم أدريكة.

بالإضافة الى منطقةأجبيلات الخظر بقطاع الكلتة، أين تمت مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة.

وبقطاع تشلة، قامت مدفعية “البوليزاريو” بشن هجماتها على قواعد الإحتلال المغربي بمنطقة ﯕلب أظليم بقطاع تشلة.

ومع تواصل الهجمات الصحراوية على قوات الإحتلال المغربي، يستمر هذا الأخير في تكبد مزيدا من الخسائر في الأرواح.

والعتاد على طول جدار الذل والعار منذ بداية حرب التحرير الثانية، والتي دخلت شهرها الثالث.