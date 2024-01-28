3 منها في سوريا.. المقاومة العراقية تعلن مهاجمة 4 قواعد عسكرية أمريكية
بقلم ط.خير الدين
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأحد، مهاجمة 4 قواعد عسكرية أمريكية، 3 منها في سوريا وواحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء في بيان المقاومة العراقية:
“استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد 28-01-2024 ، بواسطة الطائرات المسيّرة، أربع قواعد للأعداء، ثلاث منها في سوريا، وهنّ (قاعدة الشدادي، قاعدة الركبان، وقاعدة التنف)، و الرابعة داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة وهي منشأة زفولون البحرية. وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء”
وكشف البنتاغون، الأسبوع الماضي، ان قواته في العراق وسوريا تعرضت الى 151 هجوما منذ 17 اكتوبر الماضي.
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