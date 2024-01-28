3 منها في سوريا.. المقاومة العراقية تعلن مهاجمة 4 قواعد عسكرية أمريكية 

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأحد، مهاجمة 4 قواعد عسكرية أمريكية، 3 منها في سوريا وواحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء في بيان المقاومة العراقية:

“استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد 28-01-2024 ، بواسطة الطائرات المسيّرة، أربع قواعد للأعداء، ثلاث منها في سوريا، وهنّ (قاعدة الشدادي، قاعدة الركبان، وقاعدة التنف)، و الرابعة داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة وهي منشأة زفولون البحرية. وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء”