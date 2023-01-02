30 ألف أستاذ جامعي معني بتعلم اللغة الانجليزية

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، منصة رقمية خاصة بتعليم اللغة الإنجليزية عن بعد. كما أوضح وزير القطاع، كمال بداري، أن العملية تخص حاليا حوالي 30 ألف أستاذ جامعي.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الجزائر تعتبر أول دولة في إفريقيا، التي تمكن الأستاذ الجامعي من المرافقة في مجال تعلم اللغة الانجليزية. وبالتعاون مع الجامعية الأمريكية “MIT” للتكنولوجيات. حيث سيتحصل الأساتذة الجامعيون على مستوى B2 أو C1 طبقا للمعايير الدولية.

كما كشف بداري على هامش اطلاق المنصة الرقمية، أن التدريس باللغة الانجليزية في الجمعات سيكون بداية من السداسي الأول للسنة الجامعية 2023-2024.

في حين، تهدف هذه المنصات الرقمية الالكترونية، إلى تحقيق البرامج العملياتية للمخطط الرئيسي الرقمي للقطاع نوفمبر 2022/ ديسمبر 2024.

وكانت الوزارة قد دعت سابقا، إلى إحصاء الأساتذة الذين يعتزم القطاع تكوينهم في اللغة الإنجليزية. مع نهاية الموسم الجامعي الحالي 2023/2022.

وجاء إحصاء الأساتذة جاء في إطار تعزيز مكانة اللغة الإنجليزية في التعليم والتكوين بمؤسسات التعليم العالي. ومتابعة لتقييم مسعى تكوين الأساتذة في اللغة الإنجليزية.

كما وجهت الوزارة الوصية مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات للإتصال بمديري مؤسسات التعليم العالي.

وتتضمن المراسلة أهم التوجيهات والمؤشرات التي حدّدها وزير التعليم العالي. والمتعلقة بإحصاء الأساتذة الذين يعتزم القطاع تكوينهم مع نهاية الموسم الجامعي الحالي 2023/2022.

كما أن هذا المسعى يتم بتكوين نسبة 80 بالمائة من أساتذة العلوم والتكنولوجيا على الأقل. ونسبة تكوين 100 بالمائة بالنسبة لأساتذة العلوم الإجتماعية والإنسانية. والعلوم الطبية من الذين يدرسون الوحدات الأفقية.