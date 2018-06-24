«30 طائرة خردة تنتهي صلاحيتها في 2021»

نصف أسطول الجوية الجزائرية بقي له 3 سنوات من الاستغلال فقط..زعلان:

توسيع ميترو باب الوادي وبراقي ودخول 12 عربة ميترو حيز الخدمة

كشف وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، بأن نصف أسطول شركة الخطوط الجوية الجزائرية، ستنتهي صلاحياته ويخرج من الخدمة سنة 2021، حيث سيتجاوز سن الخدمة 50 من المئة من طائرات الجوية المقدر بـ 25 سنة، وهو ما يجبرها على إخراج هذه الطائرات وتوقيفها عن الخدمة.

وقال المسؤول الأول عن قطاع الأشغال العمومية والنقل خلال إشرافه، أمس، على إطلاق البوابة الإلكترونية لوزارة الأشغال العمومية والنقل بالمركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر في العاصمة، إن ما بين 25 و30 طائرة ستنتهي مدة صلاحيتها خلال الثلاثة سنوات، أي بحلول عام 2021.

مؤكدا بأن مصالح وزارة النقل قد باشرت تجديد أسطول شركة الجوية خلال الثلاثة سنوات المقبلة، وهذا من خلال اقتناء طائرات جديدة، خاصة أن نصف أسطول الجوية قد يصبح خارج الخدمة.

وفي سياق ذي صلة، كشف الوزير عن الشروع في عملية استيراد 12 عربة ميترو جديدة من أجل ضمان الخدمة خلال توسيع الخطوط إلى بلديتي براقي وباب الوادي في العاصمة التي تسير فيها الأشغال بوتيرة سريعة.

وفي سياق منفصل، أعلن زعلان عن إدخال البوابة الإلكترونية لوزارة الأشغال العمومية والنقل حيز الخدمة، حيث ستسمح هذه البوابة للراغبين في الاستثمار وإنشاء مؤسسات في قطاع النقل والأشغال العمومية الحصول على اعتمادات، بإيداع ملفاتهم إلكترونيا وتتبعها عبر هذه البوابة.

ستنتهي البوابة الإلكترونية التي أنشأها مهندسون مختصون على مستوى مصالح الوزارة، نهائيا التعامل المباشر على مستوى كل مديريات النقل والأشغال العمومية، وستوقف كل التعامل الإدراي المباشر بين مصالح وزارة الأشغال العمومية والنقل والمواطنين الراغبين في استخراج وثائق أو اعتمادات أو إيداع ملفات مهما كان صنفها.

وستمكن البوابة المتعاملين الاقتصاديين والمواطن من التعامل مع مصالح الوزارة إلكترونيا ومن دون التنقل إلى مكاتب مديريات الأشغال العموموية والنقل على المستوى الولائي أو المستوى المركزي.