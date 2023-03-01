31 دولة أوروبية تضع شروطا للحصول على الجنسية

من بين أسهل الطرق للحصول على الجنسية وجواز السفر في الاتحاد الأوروبي عن طريق النسب. حيث توفر إيطاليا واليونان وإسبانيا أكبر عدد من الجنسيات من خلال هذه الطريقة.

من أجل الحصول على جنسية الاتحاد الأوروبي عن طريق النسب، يجب أن يكون لدى المتقدمين، في بعض الحالات. آباء وأجداد وأجداد أجداد من دول معينة داخل الكتلة.

ومع ذلك، تختلف قواعد الحصول على الجنسية بهذه الطريقة في دول الاتحاد الأوروبي. وبالتالي يجب إبلاغ المتقدمين بشأن جميع المتطلبات اللازمة لإكمال هذه العملية بنجاح.

في الوقت الحالي، تقدم دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية التالية جنسية الاتحاد الأوروبي للأحفاد. أو حتى المزيد من أحفاد مواطني الاتحاد الأوروبي.

النمسا

تمنح النمسا الجنسية عن طريق النسب للجيل الأول فقط. يؤكد موقع المعلومات الرسمية للحكومة النمساوية على أنه يمكن الحصول على الجنسية النمساوية عن طريق النسب.

“يصبح الأطفال تلقائيًا مواطنين نمساويين عند ولادتهم، عندما تكون الأم مواطنة نمساوية. وينطبق الشيء نفسه في حالة زواج الوالدين والأب فقط هو مواطن نمساوي “.

وإذا كان والد الطفل فقط من النمسا، ولكن الأم هي مواطنة من بلد آخر، فإن الطفل يكتسب الجنسية النمساوية. إذا اعترف الأب النمساوي به لمدة 8 أسابيع. الأبوة أو إذا تم تحديد الأب من قبل المحكمة.

بلجيكا

تمنح بلجيكا الجنسية بالنسب للجيل الأول فقط. وفقًا لتقرير مقدم من الجنسيات المتعددة. حيث يمكن للطفل المولود في بلجيكا الحصول على الجنسية عن طريق النسب. بشرط أن يكون أحد الوالدين على الأقل مواطنًا بلجيكيًا. كما تطبق نفس القاعدة تنطبق على الطفل المتبنى.

هناك بعض الفئات الرئيسية التي تسمح للأشخاص بالحصول على الجنسية عن طريق النسب في بلجيكا:

أولئك الذين ولدوا قبل 1 جانفي1967 ، مؤهلون للحصول على الجنسية عن طريق أسلافهم إذا كان والديهم متزوجين. أثناء وقت ولادتهم أو إذا كان والد الأبناء مواطنًا بلجيكيًا واعترف بالأطفال. حتى لو لم يكن والديهم متزوجين خلال تلك الفترة.

يمكن لأولئك الذين ولدوا بعد 1 جانفي 1985 الحصول على الجنسية البلجيكية إذا كانوا قد ولدوا في هذا البلد لأب بلجيكي. ولد في الخارج لأب بلجيكي ولد في رواندا أو بوروندي أو في الكونغو البلجيكية لفترة ما بين 1960 -1962.

بالإضافة إلى ذلك، أولئك الذين ولدوا في الخارج لأب بلجيكي وتقدموا بطلب للحصول على تصريح لفترة في غضون خمس سنوات من ولادتهم. أو ولدوا في الخارج ولم يتقدموا بطلب للإسناد في غضون خمس سنوات من ولادتهم. ولكن لم يكن لديهم جنسية أخرى حتى سن 18 عامًا مؤهلون أيضًا للحصول على الجنسية في هذا البلد.

بلغاريا

تمنح بلغاريا الجنسية عن طريق النسب للجيل الثالث أو ما قبله. بعد التغييرات الجديدة على قانون الجنسية في البلاد المطبق في مارس 2021. أصبحت إجراءات الحصول على الجنسية بهذه الطريقة الآن أسرع وأكثر شفافية.

يمكن للأشخاص التقدم بطلب للحصول على الجنسية عن طريق النسب حتى ثلاثة أجيال. مما يعني أنه يمكنهم أن يصبحوا مواطنين في بلغاريا إذا كان آباؤهم أو أجدادهم أو آباءهم من مواطني بلغاريا.

قد يتلقى المتقدمون إجابة لمدة تصل إلى 24 شهرًا.

كرواتيا

تُمنح الجنسية عن طريق النسب في كرواتيا إذا كان لدى الأشخاص أحد الوالدين أو الجد أو الجد الأكبر. الذي كان يحمل أو يحمل جنسية كرواتيا.

ومع ذلك ، تم التأكيد على أنه إذا غادر أسلافهم دولة البلقان قبل 8 أكتوبر 1991. وانتقلوا إلى دول يوغوسلافية سابقة أخرى ، فلن يكونوا مؤهلين للاستفادة من الجنسية الممنوحة بهذه الطريقة.

قبرص

تمنح السلطات في قبرص الجنسية عن طريق النسب للجيل الأول فقط. لإكمال هذا الإجراء ، يتعين على المتقدمين تلبية جميع متطلبات الجنسية حسب الأصل في هذا البلد.

بالإضافة إلى القاعدة التي تنص على أنه يجب أن يكون عمرهم أكبر من 18 عامًا. يجب أن يكونوا قد ولدوا في قبرص بعد 16 أغسطس 1960 لأبوين قبرصيين. أولئك الذين ولدوا بعد 16 أغسطس ، 60 ، وكان والدهم أو والدتهم مواطنًا قبرصيًا. وتم تسجيل ولادتهم في غضون عامين أو ولدوا بعد 11 جوان 1999 ، من قبل أم قبرصية ، يمكنهم أيضًا الحصول على الجنسية.

التشيك

تمنح جمهورية التشيك الشخص فرصة الحصول على الجنسية عن طريق النسب إلى الجيل الثاني. مما يعني أنه إذا كان والداهم أو أجدادهم مواطنين تشيكيين، فيمكنهم الاستفادة من الجنسية التشيكية.

لقد تم التأكيد على أنه إذا لم يكن والدي المتقدمين متزوجين وكان الأب فقط مواطنًا تشيكيًا. فيجب على الوالدين تقديم إثبات الأبوة في مكتب التسجيل. قد يكون هذا تصريحًا من كلا الوالدين. أو اختبار الحمض النووي، أو إعلانًا من المحكمة.

الدنمارك

تسمح السلطات في الدنمارك بالجنسية من خلال هذا النموذج فقط للجيل الأول. مما يعني أنه لا يمكن للمتقدمين الحصول على الجنسية عن طريق النسب إلا من خلال والديهم.

هذا يعني أنه لا يمكن اعتبار الأطفال المولودين في 1 يوليو 2014 مواطنين في الدنمارك. إلا إذا كان أحد والديهم مواطنًا دنماركيًا بغض النظر عن مكان ولادته.

ومع ذلك ، بالنسبة لجميع الأشخاص الذين ولدوا بعد هذا التاريخ، هناك قواعد محددة تعتمد على أي من الوالدين. كان مواطنًا دنماركيًا وما إذا كان قد ولد في الدنمارك أم لا.

إستونيا

إستونيا هي أيضًا من بين دول الاتحاد الأوروبي التي تمنح الجنسية عن طريق النسب للجيل الأول فقط. مما يعني أنه لا يمكن للأشخاص أن يصبحوا مواطنين إستونيين إلا إذا كان أحد والدي المتقدمين مواطنًا إستونيًا وقت ولادتهم.

ومع ذلك ، في حالة سحب الوالدين الجنسية من أولئك الذين يتقدمون للحصول على الجنسية عن طريق النسب. قبل بلوغهم سن 18 عامًا، يتعين عليهم إعادة التقدم بطلب للحصول على الجنسية.

وتتولى الشرطة الإستونية ومجلس حرس الحدود مسؤولية طلبات الجنسية والأسئلة.

فنلندا

تمنح فنلندا أيضًا الجنسية عن طريق النسب فقط إذا كان والدا المتقدمين مواطنين فنلنديين ، أي للجيل الأول فقط.

وقد تم التأكيد على أنه يمكن للأشخاص التأهل للحصول على الجنسية عن طريق أسلافهم. إذا كانت والدتهم مواطنة فنلندية ، وكان والديهم متزوجين وكان الأب مواطناً فنلندياً.

يمكن لأولئك الذين ولدوا في فنلندا لأبوين غير متزوجين أن يصبحوا مواطنين فنلنديين. إذا كان والدهم مواطنًا فنلنديًا وكان لديهم دليل على الأبوة.

فرنسا

يمكن الحصول على الجنسية عن طريق الأسلاف في فرنسا بشرط أن يكون لدى المتقدمين أحد الوالدين على الأقل. كان لديه أو حصل على الجنسية الفرنسية وقت ولادته.

ومع ذلك ، وفقًا للقانون المدني الفرنسي ، لا يمكن إثبات أن المتقدمين يحملون الجنسية عن طريق الجد. إذا لم يكونوا هم أو والديهم على صلة بفرنسا في السنوات الخمسين الماضية التي كانوا يعيشون فيها خارج البلاد.

هذا يعني أنه إذا لم يجددوا هم أو آبائهم جوازات سفرهم أو لم يسجلوا للتصويت. أو لم يسجلوا في قنصلية فرنسية موجودة في الخارج.

ألمانيا

يمكن لجميع المتقدمين تقديم طلب للحصول على الجنسية من قبل سلف في ألمانيا فقط من خلال الجيل الأول.

ومع ذلك ، يمكن تمديد الجنسية من خلال أفراد الأسرة في ألمانيا إلى الجيل الثالث لضحايا النازية وكذلك أحفادهم.

بالإضافة إلى ذلك، بعد قوانين الجنسية الجديدة، تمنح ألمانيا الجنسية لمجموعة واسعة من المتقدمين. الذين يمكنهم إثبات أن والدهم ، والأجداد ، وكذلك أجدادهم فقدوا جنسيتهم بسبب النظام النازي.

اليونان

تسمح السلطات في اليونان أيضًا بالجنسية عن طريق النسب حتى الجيل الثالث. يمكن للأشخاص الحصول على الجنسية بهذه الطريقة. إذا كانوا قد ولدوا قبل 16 جويلية 1982، وكان والديهم متزوجين. أو إذا كان والدهم مواطنًا يونانيًا ولكن والدتهم كانت مواطنة غير يونانية.

يمكنهم أيضًا الحصول على الجنسية عن طريق أسلافهم إذا ولدوا بعد 16 جويلية 1982. وكان والدهم مواطنًا في الجمهورية اليونانية وكانت والدتهم مواطنة غير يونانية.

يمكن أيضًا الحصول على الجنسية عن طريق النسل إذا كان المتقدمون قد ولدوا قبل أو بعد 5 أوت 1984. وكانت والدتهم مواطنة يونانية وكان والدهم مواطنًا أجنبيًا. أو إذا كان لديهم أو لديهم جد يوناني يحمل الجنسية اليونانية أو كان لديهم أو لديهم أجداد يوناني يحمل جنسية اليونان.

هنغاريا

القوانين المجرية للحصول على الجنسية عن طريق النسب مختلفة تمامًا عن تلك المطبقة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

من بين أهم مزايا قوانين الجنسية المجرية أن الناس يمكن أن يكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية. طالما أنهم يتحدثون اللغة المجرية وإذا كان لديهم سلف في الأسرة كان مجريًا.

هذا يعني أنه لا يوجد حد مرتبط بالأجيال إذا تمكنوا من إثبات أن لديهم أصل مجري في خطهم المباشر.

أيسلندا

تمنح السلطات في أيسلندا الجنسية من خلال الأجداد إذا كان والد مقدم الطلب أو والد مقدم الطلب مواطنًا أيسلنديًا. أو إذا كان أحد والديهم يحمل جنسية سابقة ولكنه مقيم قانونيًا حاليًا في أيسلندا.

إذا كان الأشخاص قد ولدوا لفترة ما بين 1964 و 1982 لأم أيسلندية ، ولكن الأب ليس من أيسلندا. فلا يحق للمتقدمين الحصول على الجنسية.

ومع ذلك ، بعد التغييرات الجديدة في قانون البلاد ، يمكن للمتقدمين تقديم طلب للحصول على الجنسية عن طريق الإعلان. إذا كانوا قد ولدوا لفترة ما بين 1 جويلية 1964 و 30 جوان 1982. إذا كان والدا مقدم الطلب متزوجين أو في حالة كانت والدة الشخص تحمل جنسية أيسلندا لكن الأب لم يكن كذلك.

أيرلندا

من بين دول الاتحاد الأوروبي التي تسمح بالجنسية عن طريق الأسلاف حتى الجيل الثالث هي أيرلندا أيضًا. من أجل الحصول على الجنسية من خلال هذا النموذج ، يجب أن يكون المتقدمون:

وُلد في أيرلندا لوالد واحد على الأقل من أيرلندا

ولد في أيرلندا لأبوين غير إيرلنديين عاشا في هذا البلد لمدة أربع سنوات على الأقل

ولد خارج أيرلندا لأبوين أيرلنديين

وُلدوا خارج أيرلندا ولكن لديهم جد واحد على الأقل يحمل الجنسية الأيرلندية

ولدوا خارج أيرلندا وكذلك كان آباؤهم وأجدادهم يحملون الجنسية الأيرلندية

وُلِدوا خارج أيرلندا ولذا ولد أجدادهم في هذا البلد

من أجل تقديم طلب صالح للحصول على الجنسية من قبل أحد الأسلاف في أيرلندا. يجب على المتقدمين تسجيل ولادتهم في سجل المواليد الأجانب.

إيطاليا

تسمح السلطات في إيطاليا أيضًا بالجنسية عن طريق النسب حتى الجيل الثالث أو حتى أكثر.

ومع ذلك ، فإن المتقدمين مؤهلين فقط للعودة إلى خط عائلتهم حتى عام 1861 ، عندما تم توحيد البلاد رسميًا.

بالإضافة إلى ذلك ، لم تعترف إيطاليا بجنسية الأم حتى عام 1948.

تعتمد الجنسية الإيطالية بالنسب على مبدأ حق الدم أو حق الدم. يسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. بأن يعتبروا إيطاليين إذا كان أحد والديهم مواطنًا إيطاليًا ويتم تسجيل شهادة ميلادهم لدى السلطات الإيطالية.

لاتفيا

استنادًا إلى قوانين المواطنة في الدولة، يكون الأشخاص مؤهلين للحصول على الجنسية عن طريق الجد. إذا كان لديهم أحد الوالدين أو الجد أو حتى الجد الأكبر الذي كان مواطناً في هذا البلد قبل 17 جوان 1940.

بالإضافة إلى ذلك، الأشخاص الذين لديهم والد أو جد أو جد أجداد من مواطني لاتفيا. ولكن اضطروا إلى المغادرة بعد 17 جوان 1940 وقبل 4 مارس 1990 بسبب النظام النازي والاتحاد السوفيتي.

ليختنشتاين

حتى هذه اللحظة ، تظل السلطات في هذا البلد من بين أكثر القوانين صرامة في أوروبا. من أجل التجنس كمواطن في هذا البلد ، يجب أن يعيش الأشخاص في ليختنشتاين لمدة 30 عامًا على الأقل. وهذا يعني أن الجنسية عن طريق النسب تُمنح فقط للأطفال المولودين في ليختنشتاين بغض النظر عن مكان الولادة.

ليتوانيا

الجنسية عن طريق أحد الأسلاف مؤهلة أيضًا في ليتوانيا ، بينما يمكن للمتقدمين الحصول على الجنسية بهذه الطريقة. حتى الجيل الثالث.

من أجل تلبية المتطلبات المطلوبة ، يجب أن يكون لدى الأشخاص على الأقل أحد الوالدين أو الجد أو الجد الأكبر. الذين يستوفون شروطًا محددة بما في ذلك أنهم كانوا مواطنين في هذا البلد قبل 15 جوان 1940. واضطروا لمغادرة البلاد قبل 11 مارس، 1990، بسبب الاضطهاد أو إذا غادروا ليتوانيا قبل عام 1990. لكنهم لم ينتقلوا إلى مناطق أخرى في الاتحاد السوفيتي.

لوكسمبورغ

يمكن منح الجنسية عن طريق السلالة في لوكسمبورغ بثلاث طرق رئيسية: من خلال استعادة الجنسية. إذا كان لدى الأشخاص أسلاف من مواطني لوكسمبورغ، أو إذا تقدموا بطلب للحصول على الجنسية عن طريق الاختيار.

تم الإبلاغ عن الموعد النهائي لاستكمال الخطوة الأولى من مسار الاسترداد في عام 2018.

أفادت الأرقام التي قدمتها Virgule أنه من إجمالي 10499 شخصًا حصلوا على الجنسية في لوكسمبورغ العام الماضي. حصل 40 في المائة منهم على جنسيتهم بالتعافي. أو بشكل أكثر تحديدًا ، لديهم جذور وطنية في هذا البلد تعود إلى 1 جانفي 1900.

يمكن منح الجنسية عن طريق السلالة في لوكسمبورغ بثلاث طرق رئيسية: من خلال استعادة الجنسية. إذا كان لدى الأشخاص أسلاف من مواطني لوكسمبورغ، أو إذا تقدموا بطلب للحصول على الجنسية عن طريق الاختيار.

تم الإبلاغ عن الموعد النهائي لاستكمال الخطوة الأولى من مسار الاسترداد في عام 2018.

أفادت الأرقام التي قدمتها Virgule أنه من إجمالي 10499 شخصًا حصلوا على الجنسية في لوكسمبورغ العام الماضي. حصل 40 في المائة منهم على جنسيتهم بالتعافي. أو بشكل أكثر تحديدًا ، لديهم جذور وطنية في هذا البلد تعود إلى 1 جانفي 1900.

مالطا

تقدم السلطات في مالطا أيضًا الفرصة للحصول على الجنسية المالطية. إذا كان لمقدم الطلب أحد الوالدين أو الجد من مواطني مالطا.

يمكن للأشخاص الحصول على الجنسية في مالطا إذا ولدوا خارج البلاد ويمكنهم تقديم دليل صالح مسبقًا. على أن أحد الوالدين والجد والجدهم ولدوا في مالطا، ثم التسجيل كمواطن.

هولندا

تحتفظ الحكومة الهولندية بقانون الجنسية الصارم ، وحتى إذا كان الشخص قد ولد في هولندا. فإنه لا يعتبر مواطنًا هولنديًا إذا كان لديهم والدا من دول أخرى.

قبل الأول من جانفي 1985 ، كانت المواطنة عن طريق النسب تُمنح للأب فقط. ولكن منذ ذلك الحين يمكن للأشخاص الحصول على الجنسية من أمهاتهم أيضًا.

ومع ذلك ، تقدم الدولة الجنسية عن طريق إجراء الخيار ، والذي غالبًا ما يُعتبر طريقة أسرع وأسهل لتصبح مواطنًا. ومع ذلك ، هناك العديد من المتطلبات التي يجب على الأشخاص الوفاء بها من أجل الحصول على الجنسية عن طريق إجراء الخيار.

النرويج

تحافظ السلطات في النرويج أيضًا على قواعد صارمة عندما يتعلق الأمر بالحصول على الجنسية. ومع ذلك ، فإن القواعد مختلفة ، مع مراعاة السنة التي ولد فيها الشخص:

يُعتبر المولودون في 1 سبتمبر 2006 أو بعد ذلك مواطنين نرويجيين إذا كان لديهم أم أو أب نرويجي. بغض النظر عن مكان ميلادهم.

إذا كان الأشخاص الذين ولدوا قبل 1 سبتمبر 2006 ، يعتبرون مواطنين نرويجيين إذا كانت والدتهم نرويجية. كان والديهم متزوجين وقت ولادتهم وكان والدهم نرويجيًا.

بولندا

من أجل الحصول على الجنسية من خلال النسب في بولندا، يجب أن يكون لدى الأشخاص أحد الوالدين ، أو الجد الأكبر. أو أحد الأسلاف الذين ولدوا في هذا البلد وعاش هناك بعد عام 1920.

تم توضيح أن الأشخاص مؤهلون للحصول على الجنسية إذا غادر أسلافهم أيضًا قبل عام 1920. ولكن يمكنهم تقديم دليل صالح على أن عنوانهم مسجل في السجلات البولندية أو النمساوية المجرية أو الروسية. وأنهم كانوا يحملون جنسيتهم في الوقت الذي ولد فيه الشخص.

البرتغال

يمكن لجميع الأشخاص الحصول على الجنسية في البرتغال إذا كانوا قد ولدوا في البرتغال لأب وأم برتغاليين. أو إذا ولدوا في الخارج لأبوين برتغاليين إذا كان والداهم في الخارج للعمل الرسمي للدولة.

يمكنهم أيضًا الحصول على الجنسية عن طريق النسب إذا كانوا قد ولدوا في البرتغال لأبوين دوليين. إذا أعلنوا أنهم يريدون أن يكونوا مواطنين برتغاليين وأيضًا ولدوا في الخارج. ولكن لديهم جد واحد على الأقل يحمل الجنسية البرتغالية.

رومانيا

يمكن للسلطات في رومانيا التقدم بطلب للحصول على الجنسية في هذا البلد. إذا كان أحد الوالدين أو الأجداد يحمل الجنسية الرومانية.

ومع ذلك، فإن الأشخاص مؤهلون للتقدم بطلب للحصول على الجنسية حتى الجيل الثالث. إذا كان لديهم والد أو جد أو جد جد ولد قبل عام 1940 في أي مكان في رومانيا. بين عامي 1918 و 1940 ، بما في ذلك إقليم بيسارابيا وشمال بوكوفينا.

سلوفاكيا

سمحت السلطات في سلوفاكيا بالجنسية عن طريق النسب حتى الجيل الثاني ، ومع ذلك ، في عام 2021. كان هناك تعديل جديد لقانون الجنسية يسمح لأسلاف المواطنين السلوفاك والتشيكوسلوفاكيين السابقين بتقديم طلب للحصول على الجنسية. حتى الجيل الثالث.

مما يعني أنه يمكن للأشخاص تقدم بطلب للحصول على الجنسية في هذا البلد إذا كان لديهم أحد الوالدين أو الجد. أو حتى الجد الأكبر الذي كان مواطنًا في سلوفاكيا.

سلوفينيا

من أجل الحصول على الجنسية من أسلاف في سلوفينيا ، يجب أن يكون لدى الأشخاص على الأقل أحد الوالدين. وكذلك الجد الذي كان أو هو مواطن سلوفيني.

في حالة ولاد الأشخاص في الخارج ، يمكنهم التقدم من أجل التسجيل كمواطن في سلوفينيا. قبل بلوغهم سن 36 ، إذا كان أحد الوالدين يحمل الجنسية السلوفينية.

إسبانيا

طبقت إسبانيا أيضًا تغييرات جديدة على قوانينها بينما توجد قيود على الأجيال بناءً على السنة التي ولدوا فيها.

تسمح السلطات في إسبانيا للأشخاص بالحصول على الجنسية عن طريق أسلافهم إذا كان أحد الوالدين أو كلاهما من مواطني إسبانيا. أو كان أحد الأجداد على الأقل مواطنًا إسبانيًا وتم سحب جنسيتهم بالقوة. أو إذا كان الشخص مواطنًا من أمريكا اللاتينية ولكن لديهم جد ولد في إسبانيا.

السويد

من بين الدول التي لديها قواعد صارمة للجنسية السويد أيضًا ، مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى. يمكن للأشخاص التقدم بطلب للحصول على الجنسية عن طريق النسب في هذا البلد إذا كانت والدتهم مواطنة سويدية. ولدوا في هذا البلد وكان والدهم مواطنًا سويديًا وولد في السويد وكان والدهم مواطنًا سويديًا وقت ولادتهم.

هناك طرق محددة للحصول على الجنسية في السويد ، وبالتالي السماح للأشخاص. بأن يصبحوا مواطنين في السويد من خلال الجنسية عن طريق النسب.

“يوجد في الدولة خطة تجنيس خاصة لمواطني دول الشمال المجاورة الذين يمكنهم الحصول على الجنسية. هنا عن طريق تقديم إخطار إلى وكالة الهجرة السويدية” ، البيان المقدم من موقع الهجرة السويدية.

سويسرا

لا تسمح السلطات السويسرية بالجنسية عن طريق النسب إلا إذا كانا مولودين لأبوين متزوجين من مواطني سويسرا. إذا ولدوا لأم سويسرية عازبة أو لأب سويسري وأم غير سويسرية غير متزوجة ولكن الأبوة مثبتة.

طفل لأبوين متزوجين ، يحمل أحدهما على الأقل الجنسية السويسرية ؛ طفل لأم سويسرية غير متزوجة. وطفل من أب سويسري غير متزوج ، إذا أكد الأبوة قبل بلوغ الطفل السن القانوني. إذا كان أحد الوالدين سويسريًا ، يُمنح الطفل الجنسية السويسرية ، “كما جاء في البيان المقدم من Sov Spot.

طبقت السلطات في سويسرا أيضًا تغييرات جديدة على قوانينها على مر السنين. من أجل تسهيل عملية الحصول على الجنسية في هذا البلد.

تطلب بعض دول الاتحاد الأوروبي من والدي المتقدمين الحصول على جنسية الاتحاد الأوروبي قبل أن يتمكنوا من التأهل. للحصول على الجنسية من خلال النسب.

يجب أن تحمل دول مثل اليونان الجنسية أولاً ثم التقدم بطلب للحصول على الجنسية.

يتم تطبيق نفس القواعد أيضًا في بعض الدول الأوروبية الأخرى مثل البرتغال ومالطا.

ومع ذلك ، فقد تم الإبلاغ عن أن دولًا أخرى مثل كرواتيا لا تشترط أن يكون آباء المتقدمين مواطنين كرواتيين. عند التخطيط للتقدم بطلب للحصول على الجنسية من قبل أحد الأسلاف.

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