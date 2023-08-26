4 تغييرات في تشكيلة “السياسي” أمام النجم الساحلي

كشف مدرب شباب قسنطينة، ليامين بوغرارة، عن تشكيلته الأساسية التي اختارها لمواجهة اليوم السبت، أمام المضيف النجم الساحلي التونسي.

ويلتقي “السياسي” بممثل الكرة التونسية، على الملعب الأولمبي بسوسة، بداية من الساعة 16:00، ضمن إياب الدور التمهيدي الأول من رابطة أبطال إفريقيا.

وشهدت تشكيلة الشباب القسنطيني، إجراء المدرب بوغرارة، لـ 4 تغييرات مقارنة بالتشكيلة التي اعتمد عليها في مباراة الذهاب، التي انهزم فيها الفريق بقسنطينة، بنتيجة 0-2.

وأشرك بوغرارة، بلايلي كمدافع أيمن بدلا من مداحي، ومرباح عوض بن شعيرة في وسط الميدان إلى جانب الثنائي دمان وعرجي في الهجوم، بدلا الثنائي حراري وطمين.